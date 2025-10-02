Der US-Autobauer Tesla hat am Donnerstag seine Auslieferungszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. In den vergangenen drei Monaten lieferte das Unternehmen des Multimilliardärs Elon Musk deutlich mehr Fahrzeuge als erwartet aus. Für die Tesla-Aktie geht es daher vorbörslich deutlich nach oben.Konkret lieferte Tesla 497.099 Autos aus. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 456.000 Fahrzeugen gerechnet. Die Markterwartung wurde somit klar übertroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
