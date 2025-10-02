© Foto: Patrick Pleul - dpaTesla liefert im dritten Quartal so viele Autos aus wie nie zuvor. In Europa schwächelt der Absatz, die China-Konkurrenz setzt den Konzern weiter unter Druck.Tesla hat im dritten Quartal 2025 weltweit mehr Fahrzeuge ausgeliefert als je zuvor. Nach Unternehmensangaben wurden 497.099 Autos an Kunden übergeben. Produziert wurden 447.450 Fahrzeuge. "Vielen Dank an unsere Kunden, Mitarbeiter, Zulieferer, Aktionäre und Unterstützer, die zu diesen Ergebnissen beigetragen haben", erklärte Tesla. Auch das Geschäft mit Energiespeichern legte zu: Mit 12,5 Gigawattstunden installierter Kapazität erreichte der Konzern einen Höchstwert. Die Modelle 3 und Y bleiben die Stützen des Geschäfts. Von ihnen …Den vollständigen Artikel lesen ...
