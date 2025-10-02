Anzeige
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
WKN: A12C1E | ISIN: CA2899003008 | Ticker-Symbol: P2QM
Tradegate
02.10.25 | 17:49
0,912 Euro
-5,30 % -0,051
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ELORO RESOURCES LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ELORO RESOURCES LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,8850,90717:48
0,0000,00017:49
02.10.2025 16:21 Uhr
PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien

Toronto (pta000/02.10.2025/15:47 UTC+2)

Eloro Resources hat am 24. September 2025 ein Interview über die Entdeckung eines bedeutenden Silber-Zinn-Polymetall-Vorkommens in Bolivien veröffentlicht. Lesen Sie das vollständige Interview hier: https://www.miningvisuals.com/post/eloro-resources-unlocking-a-world-class-silver-tin-polymetallic-deposit-in-bolivia

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.

Aussender:      Eloro Resources Ltd. 
           20 Adelaide Street East 
           M5C 2T6 Toronto 
           Kanada 
Ansprechpartner:   Jorge Estepa 
Tel.:         +1 (416) 868-9168 
E-Mail:        info@elororesources.com 
Website:       www.elororesources.com 
ISIN(s):       CA2899003008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759412820329 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

