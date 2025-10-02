DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eloro Resources Ltd.: Erschließung einer erstklassigen Silber-Zinn-Polymetall-Lagerstätte in Bolivien

Toronto (pta000/02.10.2025/15:47 UTC+2)

Eloro Resources hat am 24. September 2025 ein Interview über die Entdeckung eines bedeutenden Silber-Zinn-Polymetall-Vorkommens in Bolivien veröffentlicht. Lesen Sie das vollständige Interview hier: https://www.miningvisuals.com/post/eloro-resources-unlocking-a-world-class-silver-tin-polymetallic-deposit-in-bolivia

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.

(Ende)

Aussender: Eloro Resources Ltd. 20 Adelaide Street East M5C 2T6 Toronto Kanada Ansprechpartner: Jorge Estepa Tel.: +1 (416) 868-9168 E-Mail: info@elororesources.com Website: www.elororesources.com

