Amazons Prime Deal Days starten bald: Echo, Fire TV, Kindle und Fire Tablets sind besonders stark reduziert. Jetzt schon lohnt es sich, die Angebote zu prüfen, bevor die Lagerbestände knapp werden. Die Amazon Prime Deal Days stehen in der nächsten Woche am 07. und 08. Oktober an - und sind erfahrungsgemäß mal wieder eine gute Gelegenheit, sich mit den Amazon-eigenen Technik-Gadgets einzudecken. Denn egal ob die Smartspeaker aus der Echo-Serie, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n