Der Markt für Eigenheim-Photovoltaik steht 2025 massiv unter Druck: Preisverfall, Schnäppchenjagd und gnadenloser Wettbewerb belasten viele Installateure. Gleichzeitig profitieren Betriebe mit schlanken Strukturen oder ganzheitlichen Konzepten. Im Interview erklärt Daniel Schmitt, CEO des Großhändlers für Photovoltaik, Stromspeicher, Ladestationen und Heizsysteme Memodo, welche Strategien jetzt entscheidend sind. Auf den Memodo Expert Days vor einem Jahr haben die anwesenden Installateure in einer Umfrage erstaunlich positive Antworten auf die Frage gegeben, was sie für 2025 erwarten.
