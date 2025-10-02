Berlin - Die Palästinenser-Demos rücken näher an Regierungsgebäude heran: In Berlin haben am Donnerstag mehrere Hundert Menschen direkt vor dem Auswärtigen Amt gegen das Vorgehen Israels protestiert. Die Polizei war mit einem massiven Polizeiaufgebot vor Ort, um die Demonstranten von dem Ministerium fernzuhalten.



Angemeldet worden war die Demo unter der Überschrift "Solidarität mit der Sumud Flotilla - Stoppt den Gaza Genozid - Keine Waffenlieferungen an Israel". Unter "Sumud Flotilla" wird der Schiffskonvoi mit Hilfsgütern für Gaza verstanden, der mittlerweile fast komplett von Israels Marine gestoppt wurde.



Gefordert wurde von den Protestlern unter anderem, Sanktionen gegen Israel zu erlassen. Dem hatte die Bundesregierung erst am Mittag noch erneut eine klare Absage erteilt. "Eine Entscheidung über etwaige Sanktionierung auf europäischer Ebene steht derzeit auch nicht an", sagte ein stellvertretender Regierungssprecher am Donnerstag der dts Nachrichtenagentur.





