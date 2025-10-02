Die Aktionäre der Bayer AG, welche den Titel bereits Ende März 2025 in ihrem Depot hatten, konnten sich seither über einen Gewinnzuwachs von rund 50% freuen. Passiert bei der Porsche AG bald dasselbe? Die Aktien beider deutschen Traditionswerte Bayer AG und Porsche AG haben schon deutlich höhere Kurse gesehen. Bei der Bayer-Aktie scheint der Boden gefunden und der Turnaround ist - zumindest mittelfristig - sehr schön gelungen. Die Aktie der Porsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE