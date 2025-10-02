Wedbush-Analyst Dan Ives: Dieser Mag-7-Titel ist die wohl unterschätzteste KI-Aktie. Ihr CEO verbuchte gerade einen Meilenstein: ein Nettovermögen von 500 Milliarden Dollar. Dan Ives von Wedbush Securities zählt eigentlich Nvidia und Palantir zu den Kernpfeilern des KI-Booms. Nun bricht der Staranalyst eine Lanze für Tesla. Ives hat nämlich diese Woche sein Kursziel für die Aktie gerade von 500 auf 600 Dollar erhöht - und nennt Tesla "das am meisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
