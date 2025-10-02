INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Sonstiges
Investis hat 73% ihrer Beteiligung an PHM Group TopCo Oy für CHF 47 Mio. verkauft. Die Beteiligung entstand im Juni 2024 im Zusammenhang mit der Veräusserung des Segments Real Estate Services. Die Transaktion generiert einen Finanzgewinn von CHF 11 Mio., der sich positiv auf den Reingewinn der Gruppe im Geschäftsjahr 2025 auswirken wird. Mit diesem Teilverkauf stärkt Investis seine Eigenkapitalbasis weiter und reduziert die bereits niedrige Verschuldung (LTV) auf unter 29%.
