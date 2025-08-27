Zürich - Die Westschweizer Immobiliengesellschaft Investis hat im ersten Halbjahr 2025 unter dem Strich deutlich weniger verdient. Der Grund dafür waren ausserordentliche Erträge im Vorjahr, die sich nicht wiederholten. Der Gewinn kam bei 80,2 Millionen Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte noch ein Reingewinn von 142,9 Millionen resultiert. Damals hatte allerdings der Verkauf des Dienstleistungsgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
