Am 3. Oktober 2018 begrüßte London Stock Exchange den Hersteller feinster britischer Luxusautos. Der Emissionspreis von 19,00 GBP pro Aktie lag harmonisch innerhalb der Spanne (17,50 bis 22,50 GBP). Eine Marktkapitalisierung von 4,33 Mrd. GBP zum Start bot Freiraum für erhebliche Kursfantasie.007 Jahre später hat sich dieser Freiraum sogar vergrößert. Vier Federstriche reichen jedoch, um die Fantasie zu zügeln.- Die Bruttomarge im H1 sank von 38,6 % (2024) auf 27,9 %.- Kunden in China halten sich zurück: "no signs of recovery".- EBIT-Loss im H1 ausgeweitet von - 106 auf - 134 Mio. GBP- Der Langfristchart: Schöner abwärts geht nicht.Trotzdem: Die Stärke der Aktie in den Vorwochen ist nicht zu leugnen. Nach einem beherzten Insiderkauf wird auf Delisting spekuliert. Finales Aufbäumen in eine Spanne von GBP 2,300-2,77 als Weihnachtsgeschenk 2026?Auf Tradegate heute + 3,67 % bis 0,99 €. Happy Birthday schon mal!Helmut Gellermann