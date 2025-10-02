Expansionskurs in Bayern - Neural profitiert vom Retail-Ausbau

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc., ein Unternehmen mit Fokus auf ethnobotanische Wirkstoffforschung zur Behandlung von Substanzgebrauchsstörungen, meldet gemeinsam mit seinem deutschen Partner Hanf.com (CWE European Holdings Inc.) die Eröffnung eines neuen CBD-Fachgeschäfts in Freising, Bayern. Mit dem mittlerweile 17. Standort treibt Hanf.com seine Expansion im deutschen Einzelhandel weiter voran. Neural hält aktuell 30,75% an CWE und besitzt eine Option auf die restlichen Anteile - ein strategisches Investment mit langfristiger Perspektive.

Standort mit Wachstumspotenzial im Münchener Umland

Die Wahl fiel bewusst auf Freising - eine lebendige Universitätsstadt mit mehr als 50.000 Einwohnern, die nur wenige Kilometer vom Münchener Flughafen entfernt liegt. Für Hanf.com ist der Standort ein Schlüsselbaustein in der bayerischen Expansionsstrategie. Im Unterschied zu früheren Filialen wird der neue Shop nicht als Franchise betrieben, sondern direkt vom Unternehmen geführt. Ziel ist es, das Markenerlebnis vollständig zu kontrollieren und eine gleichbleibend hohe Servicequalität sicherzustellen.

Regionale Stärke trifft operative Effizienz

"Wir freuen uns, das Hanf.com-Erlebnis nach Freising zu bringen - eine Stadt mit reicher Geschichte, starken Gemeinschaftswerten, einer großen Studentenschaft und einem zukunftsorientierten Geist", kommentiert Alex Cerveny, COO von Hanf.com. Der Standort soll als Brücke zwischen München und den umliegenden Gemeinden dienen und so neue Kundengruppen erschließen. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen seine bestehende Infrastruktur vor Ort, um operative Abläufe effizient zu gestalten.

Cerveny ergänzt: "Unsere etablierte Infrastruktur in der Region ermöglicht größere finanzielle Effizienz, wodurch margenstärkere Umsätze zu den starken Fundamentaldaten und der Wachstumshistorie von Hanf.com hinzukommen."

Schritt für Schritt zur Marktführerschaft

Mit der Neueröffnung in Freising untermauert Hanf.com seine Position im stark wachsenden deutschen CBD-Markt. Das Unternehmen setzt dabei auf kontrolliertes Wachstum, direkte Kundenansprache und regionale Tiefe - eine Strategie, die auch für Neural als Anteilseigner strategisches Potenzial bietet.

Weitere Standorte und Informationen zur Hanf.com-Präsenz in Deutschland lassen sich über den Filialfinder unter https://hanf.com/info/filialfinder/abrufen.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

