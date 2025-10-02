Die Aktie von BYD notiert aktuell bei 12 EUR und steht damit klar unter dem Druck eines sich verändernden Marktumfelds. Nach Jahren des ungebremsten Wachstums meldete der chinesische E-Autobauer erstmals seit fünf Jahren einen Rückgang der Quartalsumsätze. Für Investoren stellt sich nun die Frage, ob dies lediglich eine kurze Verschnaufpause ist oder ob sich eine strukturelle Schwäche im chinesischen Elektroautomarkt abzeichnet.Umsatz- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
