Am 24. September hatten wir den letzten Beitrag über Alibaba ISIN: US01609W1027 im Express-Service verbreitet. Darin hatten wir uns auf eine Trading-Chance bezogen, die wir bereits am 11. August an die Abonnenten geschickt hatten. Der Titel des Artikels vom 24. September war: "Der Super-Knaller liegt bei 207% Zertifikatgewinn - nächstes RuMaS-Kursziel überschritten!" In unserer Stellungnahme hatten wir ein neues Kursziel genannt, das in Schlagdistanz ...

