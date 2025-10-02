Anzeige
Donnerstag, 02.10.2025
Starkes Upside-Potenzial: Wachstumsstory mit starken Gehalten und großem Explorationspotenzial
WKN: 854118 | ISIN: US5012421013 | Ticker-Symbol: KU1
Tradegate
01.10.25 | 19:19
34,960 Euro
-0,60 % -0,210
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P SmallCap 600
1-Jahres-Chart
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,97035,27021:32
34,97035,27021:32
ratgeberGELD.at
02.10.2025 21:09 Uhr
220 Leser
Artikel bewerten:
(2)

Kulicke & Soffa: Erholung intakt - KI-Boom treibt Advanced Packaging!

Gesunder Pullback nach starkem Anstieg!

Rückblick

Kulicke & Soffa liefert kritische Ausrüstung, insbesondere im Bereich Advanced Packaging (Fortschrittliche Chip-Verpackung), welche ein zentraler Treiber für KI sind. Der Chart von Kulicke & Soffa zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung seit August. Die Aktie hat von einem Tief um ca. 32 bis 33 USD auf ein Hoch von über 43 zugelegt. Dies indiziert eine starke bullische Dynamik im kurz- bis mittelfristigen Bereich.

Kulicke & Soffa-Aktie: Chart vom 02.10.2025, Kürzel: KLIC, Kurs: 41.09 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs hat nach dem jüngsten Hoch korrigiert und den EMA 20 erreicht. Der EMA 20 dient in starken Aufwärtstrends oft als dynamische Unterstützung. Ein Schlusskurs über dem Widerstand bei ca. 41.50 USD würde ein technisches Kaufsignal auslösen. Das Setup würde Kurse bis zum letzten Hoch und darüber hinaus erwarten.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Notierungen nachhaltig unter die 20-Tagelinie, wäre das Setup negiert und ein möglicher Trendwechsel oder eine tiefere Korrektur könnten eingeleitet werden.

Meinung

Nach dem jüngsten Hoch konsolidiert der Kurs. Diese Phase ist als gesunde Korrektur im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends zu interpretieren, da sie die Aktie "abkühlt" und neue Kaufkraft schöpfen lässt. Ein nachhaltiger Ausbruch über 41.50 USD würde das Ende des Pullbacks signalisieren und das Kaufsignal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auslösen. Das Pullback-Setup ist also nicht nur ein technisches Muster, sondern spiegelt die positive Erwartungshaltung des Marktes wider, dass die Talsohle im Halbleiterzyklus durchschritten ist und KLIC von der Erholung profitieren wird.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.15 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 22.34 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Kulicke & Soffa ist bullisch
  • Quellennachweis: -
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 02.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
