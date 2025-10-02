Ich bin heute umgezogen in unser Landhaus nach New Paltz. Jetzt suche ich mir eine größere Wohnung in Manhattan. Etwas Passendes zu finden, ist gar nicht so leicht. Übrigens bin ich am 25. und 26. Oktober bei den Baader Trading Days in München. An beiden Tagen halte ich einen Vortrag. Hier habe ich eine neue Liste mit den 10 günstigsten US-Aktien zusammengestellt. Ich habe die KI gefragt. Kriterium war, dass die Aktien mindestens einen Börsenwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer