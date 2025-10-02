Basel - Der FC Basel hat das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:0 gewonnen und damit die volle Punktzahl am zweiten Spieltag der Europa-League-Ligaphase gesichert. Bereits in der dritten Minute brachte Albian Ajeti die Gastgeber früh in Führung, als er einen Fehlpass der Stuttgarter abfing und eiskalt an Torhüter Alexander Nübel vorbeischob. In der 84. Minute legte Moritz Broschinski nach, nachdem Xherdan Shaqiri die Kugel über den Flügel vor das Tor gebracht hatte; Broschinski köpfte den Ball zur endgültigen Entscheidung über die Linie.



Die Stuttgarter zeigten trotz der frühen Rückstände eine engagierte Leistung und hatten mehrere hochkarätige Chancen auf den Ausgleich. Besonders Tiago Tomás und Chema Andrés scheiterten aus aussichtsreichen Positionen, während Marwin Hitz im Basler Tor mehrfach glänzend parierte, unter anderem bei einem Elfmeter von Ermedin Demirovic in der 36. Minute. Stuttgart wechselte in der Schlussphase noch einmal offensiv, brachte Josha Vagnoman und Lazar Jovanovic, konnte die Niederlage jedoch nicht abwenden.



Basel verteidigte die Führung konsequent und setzte auf Konter über Shaqiri, während Stuttgart das Spiel überwiegend kontrollierte, aber vor dem Tor zu ineffektiv agierte. Mit dem Sieg verbessert sich der Schweizer Meister in der Europa-League-Ligaphase und stellt die Ausgangslage für die kommenden Partien deutlich besser dar.





