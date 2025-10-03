NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1225 Pence auf "Overweight" belassen. Der Netzbetreiber dürfte nach dem ersten Geschäftshalbjahr 35 Prozent des für das Gesamtjahr angestrebten Ergebnisses in trockenen Tüchern haben, schrieb Pavan Mahbubani am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Er mag die Anlagestory aus Gewinnwachstum und Wertschöpfung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
© 2025 dpa-AFX-Analyser