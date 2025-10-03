BioNxt Solutions' Pharma-Revolution: Neue Wege der Wirkstoffverabreichung von Blockbustern

Anzeige / Werbung

Stellen Sie sich vor, eine Chemotherapie ohne schwere Nebenwirkungen oder ein Blockbuster-Medikament ohne Nadel.

Was wie Zukunftsmusik klingt, wird heute durch neuartige Wirkstoff-Transportsysteme Wirklichkeit. Sie revolutionieren milliardenschwere Märkte von der Onkologie bis zur Adipositas-Therapie und schaffen die Grundlage für exponentielles Wachstum. Für Anleger eröffnet dieser technologische Durchbruch ein einmaliges Investment-Fenster. An der Spitze dieser Bewegung steht BioNxt Solutions.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Eine Reise durch einen produktiven Herbst

Es begann am 2. September mit einer scheinbar technischen, aber entscheidenden Meldung. BioNxt Solutions hatte den hochreinen Wirkstoff Semaglutid in den Händen. Dies war der Startschuss für die praktische Arbeit am oralen Schmelzfilm, der potenziellen nadelfreien Alternative zu Blockbustern wie Ozempic®. "Da uns der Wirkstoff nun vor Ort zur Verfügung steht, können wir die Theorie in die Praxis umsetzen", kommentierte CEO Hugh Rogers diesen Schritt. Das Entwicklungsteam in München begann umgehend mit der Optimierung der Formulierung.

Drei Tage später folgte der nächste strategische Schritt. Das Uplisting zum OTCQB-Markt in den USA wurde vollzogen. Dieser Wechsel erschloss die Aktie einer breiteren US-Investorenbasis und unterstrich den Anspruch, sich als seriöser Entwicklungspartner zu positionieren. Rogers betonte die "positive Aufwärtsdynamik des Unternehmens" und verwies auf drei proprietäre Programme in Europa.

Der 15. September brachte dann die erste große technische Bestätigung. Die Proof-of-Concept-Studien für den Semaglutid-Schmelzfilm wurden erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden funktionsfähige Prototypen hergestellt, die durch eine rasche Auflösung und eine homogene Beschaffenheit überzeugten. Auf dieser Basis bereitet BioNxt bereits die Patentanmeldung vor. Damit bleibt das geistige Eigentum geschützt.

Kurz darauf stärkte das Unternehmen seine Kommunikation mit der Beauftragung von zwei Investor-Relations-Experten. Diese Maßnahme signalisierte, dass man die erwarteten operativen Fortschritte auch angemessen an die Märkte kommunizieren will. Außerdem bleibt Terry Lynch dem Unternehmen als Kapitalmarktberater erhalten.

Der Höhepunkt des Monats folgte am 29. September mit einem umfassenden Update zum Flaggschiff-Projekt BNT23001, dem Cladribin-Schmelzfilm gegen Multiple Sklerose. Die Meldung war voller handfester operativer Meilensteine. Der erfolgreiche Transfer der Herstellungsprozesse an seine europäische Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation war abgeschlossen, der Wirkstoff bestellt und auf dem Weg. Konkret plant das Unternehmen eine Bioverfügbarkeitsstudie an großen Tieren für Oktober 2025. Das ist der letzte präklinische Schritt vor der ersten Anwendung am Menschen im 1. Quartal 2026. Hier schloss sich die operative Kette lückenlos vom Laborkonzept über die skalierbare Produktion bis zum finalen präklinischen Test.

Doch BioNxt hatte noch eine Überraschung parat. Am 2. Oktober gab das Unternehmen ein Update für eine bislang weniger beachtete Technologieplattform bekannt, eine zielgerichtete Verabreichungsplattform für Chemotherapeutika. Das klingt technisch, die Implikationen sind jedoch revolutionär. Das System nutzt einen neuartigen dualen Wirkmechanismus, bei dem Chemotherapeutika nicht nur gezielt am Tumor freigesetzt, sondern "streunende" Wirkstoffmoleküle außerhalb des Tumors neutralisiert werden. In-vitro-Modelle zeigten eine bis zu zehnfach gesteigerte therapeutische Wirkung bei gleichzeitigem Schutz gesunder Zellen.

Das Forschungsteam hat bereits mit der Erstellung einer Molekül-Datenbank begonnen und einen ersten prioritären Kandidaten identifiziert. Das Unternehmen kündigte an, in den kommenden Wochen eine finale Vereinbarung zu dieser Plattform zu unterzeichnen, was auf einen bevorstehenden Partnerschafts- oder Finanzierungsdeal hindeutet.

Kostenlos BioNxt Solutions auf dem IIF erleben!

Das große Ganze: Warum diese Abfolge an Erfolgen zählt

Diese Meldungen sind keine isolierten Pressemitteilungen, sondern die Puzzleteile einer kohärenten Strategie.

Jeder erfolgreiche Technologietransfer, jeder gelungene Prototyp stärkt nicht nur das jeweilige Projekt, sondern die zugrunde liegende Plattform. Die gleiche sublinguale Dünnfilm-Technologie, die für Cladribin bei MS perfektioniert wird, kommt bei Semaglutid für Adipositas zum Einsatz. Die neu vorgestellte Chemotherapie-Plattform demonstriert erneut die Fähigkeit des Unternehmens, fundamentale Probleme der Arzneimittelverabreichung anzugehen.

CEO Hugh Rogers brachte die Bedeutung der Fortschritte beim Cladribin-Programm auf den Punkt: "Die Fortschritte, über die wir heute berichten, bestärken uns in unserer Überzeugung, dass dieses Programm einen wesentlichen Pfeiler in der Vermarktungs-Pipeline von BioNxt darstellt."

Die potenziellen Hebel: Vom Labor in die Milliardenmärkte

Die operative Stringenz öffnet die Tür zu gewaltigen Märkten. Der Markt für MS-Therapien wird auf über 21 Mrd. USD pro Jahr geschätzt. Die Cladribin-Tablette (Mavenclad®) von Merck KGaA ist hier etabliert. Der BioNxt-Ansatz könnte entscheidende Vorteile bieten. Ein Schmelzfilm, der sich unter der Zunge auflöst, umgeht Schluckbeschwerden und könnte eine zuverlässigere Wirkung entfalten.

Noch größer ist der Hebel im Adipositas-Markt. Der Umsatz mit GLP-1-Medikamenten wie Semaglutid belief sich 2024 auf über 29 Mrd. USD. Eine wirksame orale Alternative in Form eines Schmelzfilms, ohne Nadel, könnte die Therapietreue revolutionieren. Analysten prognostizieren dem Segment ein Wachstum auf rund 150 Mrd. USD bis 2030.

Die neu vorgestellte Chemotherapie-Plattform positioniert BioNxt zudem im globalen Onkologie-Markt, der von Data Bridge von 47 Mrd. USD (2022) auf 98 Mrd. USD bis 2030 prognostiziert wird. Die neue Darreichungsform, die direkt ins Blut geht, eröffnet dem Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit, älteren Chemotherapeutika, die wegen zu starker Nebenwirkungen aufgegeben wurden, neues Leben einzuhauchen.

Durch die proprietären Plattformtechnologien besteht die Möglichkeit mit großen Pharmaunternehmen strategisch zusammenzuarbeiten. Jeder operative Fortschritt erhöht den technologischen Reifegrad und damit den potenziellen Wert einer solchen Partnerschaft. Der Erfolg könnte das Unternehmen aber auch zum Übernahmeziel werden lassen.

Die Analysten von Black Research sehen aktuell ein Kursziel von 2,50 EUR. Die Aktie notiert derzeit bei lediglich 0,83 CAD.

Chart BioNxt Solutions, Stand 1.10.2025, Quelle: Refinitiv

Die Abfolge der Meldungen von September bis Anfang Oktober 2025 hat gezeigt, dass BioNxt Solutions mehr ist als eine Sammlung interessanter Ideen. Das Unternehmen demonstriert eine beachtliche Fähigkeit, mehrere Technologieplattformen parallel und planmäßig voranzutreiben. Von der Beschaffung der Wirkstoffe über Proof-of-Concept-Studien bis hin zu skalierbaren Produktionsprozessen und der Ankündigung einer bahnbrechenden Krebstherapie gewinnt die Value Story monatlich an Substanz. Für Investoren, die auf die disruptive Kraft neuartiger Wirkstoffverabreichung setzen, bietet BioNxt eine vielschichtige Chance, an mehreren Milliardenmärkten gleichzeitig zu partizipieren. Die Grundlage für den kommerziellen Erfolg wird momentan Stück für Stück errichtet.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0909741062