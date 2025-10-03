Zürich - Die Fluggesellschaft Swiss prüft einem Medienbericht zufolge aus Kostengründen den Einsatz indischer Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter künftig auch auf Flügen nach Montreal. Deren Saläre liegen umgerechnet bei 580 bis 950 Franken pro Monat, wie die Zeitungen des CH-Media-Verlags am Freitag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete. «Wir prüfen fortlaufend verschiedene Möglichkeiten, um unsere Cabin Crew Member bestmöglich einzusetzen», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab