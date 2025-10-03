Möglicherweise gelingt dem DAX am Tag der Deutschen Einheit ein neuer Rekord. Kurz vor Handelsbeginn am Freitag deutete der X-DAX als vorbörslicher Indikator auf ein Plus von 0,3 Prozent auf 24.495 Punkte hin. Damit nimmt der Leitindex erneut die Marke von 24.500 Punkten ins Visier, an der er tags zuvor noch gescheitert war.Das Rekordhoch aus dem Juli bei 24.639 Punkten bleibt in Reichweite. In den USA haben der S&P 500 und die Nasdaq am Donnerstag trotz des andauernden Government Shutdown neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär