Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag seine Gewinnserie zum Start fortgesetzt. Positive Vorgaben aus den USA angetrieben von der anhaltenden KI-Phantasie stützen und treiben die Kurse weiter nach oben. «Viele sprechen schon von einer KI-Blase. Aber eine Blase ist per Definition keine, bis sie platzt», kommentierte eine Händlerin. Und derzeit werde der Anstieg an den Börsen von der Angst etwas zu verpassen genährt. Grosse Impulse sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab