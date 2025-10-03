Von fast allen Finanzexperten kann man hören, dass an Aktien als Geldanlage nichts vorbeigeht. Das galt schon immer und ist in Zeiten von Null-Zins-Politik oder Minimalzinsen noch richtiger geworden. Für langfristige Geldanlagen sind Aktien unverzichtbar, was insbesondere in Zeiten gilt, in denen die erzielbaren Zinsen weit unter der Inflationsrate liegen. Die Älteren können sich noch die Zeit erinnern, als man für Sparkonten 3% Zinsen bekam und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...