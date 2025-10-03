Siltronic-Aktien konnten am Donnerstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 12,22 Prozent der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 54,00 Euro am Handelsplatz Xetra und dieser Kurs war auch das Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen und 5 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 38,00 Euro und 64,00 Euro. Einer von sechs Analysten sieht einen Kursgewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS