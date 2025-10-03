ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 262 auf 280 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Geschäftsdynamik des Optikkonzerns bleibe hoch, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 16. Oktober. Die Aktienbewertung sei allerdings anspruchsvoll./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 12:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121667
