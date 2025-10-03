© Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpaPalantir stieg vom Krisenkandidat zum Börsenstar auf und steht nun als eines der wertvollsten US-Firmen im Zentrum des globalen KI- und Rüstungsbooms.Fünf Jahre nach dem Gang an die Wall Street gehört Palantir Technologies zu den großen Gewinnern der Tech-Börsenwelt. Seit dem Direct Listing im September 2020 hat die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten mehr als 1.700 Prozent zugelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von über 432 Milliarden US-Dollar zählt Palantir inzwischen zu den 20 wertvollsten US-Unternehmen - noch vor Branchengrößen wie IBM und Cisco. Vom Krisenstart zum Börsenstar Als Palantir mitten in der Pandemie an die Börse ging, waren die Vorzeichen alles andere als günstig. …Den vollständigen Artikel lesen ...
