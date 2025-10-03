Die Euphorie um Künstliche Intelligenz kennt weiter kaum Grenzen. Ob Nvidia, Palantir oder andere Tech-Favoriten - die Aktienkurse haben in den vergangenen Monaten beeindruckende Höhen erreicht. Doch wo Euphorie regiert, ist die Sorge vor einer möglichen Spekulationsblase nicht weit.Marktbeobachter warnen zunehmend, dass der Hype zu Übertreibungen führen könnte. So auch Wells Fargo in einer aktuellen Analyse. Trotzdem rät die US-Bank Anlegern: Dranbleiben!Jüngst geriet Branchenprimus Nvidia in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär