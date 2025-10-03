Nach dem "Heiligen Amumbo" betritt jetzt der "Göttliche Glomumbo" die Bühne der Finanzwelt. Doch was macht diese Hebel-ETFs für Anleger so besonders - und was sind die Risiken? In den sozialen Medien ist er ein Star, seine Jünger haben sogar ein Kosewort für ihn: Der "Heilige Amumbo" ist seit Jahren der Lieblings-ETF vieler risikofreudiger Anleger. Der Grund: Der gehebelte ETF verdoppelt die tägliche Rendite des MSCI-USA-Index, was erfreulich ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
