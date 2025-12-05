Der Innovative Index wurde entwickelt, um einen umfassenden und täglich aktuellen Überblick über die globalen Chancen am Aktienmarkt zu bieten

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) hat den MSCI All Country Public Private Equity Index aufgelegt, einen innovativen Tagesindex, der öffentliche Märkte und einen umfassenden Überblick über Private Equity in einem einzigen, kohärenten Framework kombiniert. Die Einführung dieses Indexes stellt eine bedeutende Veränderung in der Art und Weise dar, wie Anleger ihre gesamten Aktienpositionen bewerten und die Performance ihres Portfolios messen können.

Private Märkte werden zunehmend in Anlageportfolios integriert und Private Equity entwickelt sich zu einer Kernkomponente der gesamten Portfolioallokation, trägt zur Diversifizierung, zum langfristigen Renditepotenzial und zum Engagement in Wirtschaftssegmenten bei, die von den öffentlichen Märkten nicht erfasst werden. Dieser Index spiegelt die sich wandelnde Struktur von Anlegerportfolios wider und setzt einen neuen Standard zur Beurteilung der globalen Aktienperformance auf öffentlichen und privaten Märkten.

Der Index kombiniert das Flaggschiff MSCI ACWI IMI, einem Index, der die Performance des gesamten Spektrums börsennotierter Aktien in Industrie- und Schwellenländern abbildet und als Benchmark für ein verwaltetes Vermögen von rund 5,6 Billionen US-Dollar dient1, mit dem neuen MSCI All Country Private Equity Index, einem täglich anhand des proprietären Datensatzes von MSCI zu Cashflows und Bewertungen von fast 10.000 Private-Equity-Fonds berechneten Index. Durch diesen integrierten Ansatz spiegelt der Index sowohl das investierbare Universum an öffentlichen Aktien als auch modellierte Private-Equity-Engagements in einem einheitlichen globalen Aktienrahmenwerk wider.

Die Methodik hinter dem MSCI All Country Public Private Equity Index basiert auf der kombinierten Indexexpertise sowie den Forschungs- und Datenressourcen von MSCI und wurde entwickelt, um Transparenz und einen kohärenten Ansatz für die Erstellung, Pflege und Neugewichtung des Index im Einklang mit den Indexgestaltungsgrundsätzen von MSCI zu bieten. Der Index mit einer Zielallokation für Private Equity von 15 wird täglich auf Basis der gewichteten Drift und der täglichen Performance jedes Komponentenindex berechnet. Um die Konsistenz mit den Zielallokationsgewichtungen zu gewährleisten, wird der Index vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Bei jeder dieser Überprüfungen werden die neuesten verfügbaren Daten der Komponentenindizes berücksichtigt und die Gewichtungsfaktoren werden auf die Zielallokation zurückgesetzt. Die Neugewichtung wird gemäß den Indexpflege-Richtlinien von MSCI durchgeführt, um Kontinuität und Vergleichbarkeit über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten.

"Dieser Index ist ein Meilenstein unserer Mission, private Märkte transparenter und zugänglicher zu machen", so Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI. "Er spiegelt die einzigartige Kombination aus erstklassigen Daten, weltweit führender Forschung und Indexverteilungskompetenz von MSCI wider und erweitert unser Toolkit im Bereich private Vermögenswerte, das Anlegern einen einfacheren Zugang zu privatem Kapital sowie dessen Bewertung und Allokation ermöglicht."

Die Einführung ist Ausdruck des breiteren Engagements von MSCI, Anlegern die Instrumente, Research-Ergebnisse und Daten zur Verfügung zu stellen, die sie für fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Portfolios benötigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter MSCI Private Assets.

1 Stand: 30. Juni 2025. Die aktiven institutionellen AUM umfassen separate/getrennte AUM, gepoolte/gemischte AUM und institutionelle AUM von Investmentfonds. Zu den aktiven Publikumsfonds zählen offene Fonds, geschlossene Fonds und Versicherungsfonds. Die AUM umfassen zudem indexierte Vermögenswerte und die nominellen offenen Positionen in Futures und Optionen, basierend auf internen MSCI-Daten. Für Fonds, die zum 30. Juni 2025 keine AUM gemeldet haben, wurden die Werte des vorherigen Zeitraums als Schätzungen herangezogen.

