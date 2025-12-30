Ein ETF auf den MSCI World Index, wie zum Beispiel der iShares MSCI World ETF, erzielte 2025 überzeugende Kursgewinne. Ob das 2026 so weitergehen kann, ist jedoch eine ganz andere Geschichte, wie die folgende Analyse von BÖRSE ONLINE zeigt. Der iShares MSCI World ETF (einer der beliebtesten von zahlreichen ETFs, die den MSCI World Index abbilden) ging am 23. Dezember 2025 mit 187,21 US-Dollar aus dem Handel. Der MSCI World umfasst rund 1600 Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
