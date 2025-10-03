Die Aktie der Commerzbank setzt am heutigen Feiertag ein kräftiges Ausrufezeichen. Mit einem Plus von 2,7 Prozent führt sie die Gewinnerliste im DAX an. Rückenwind kommt dabei nicht nur von der charttechnischen Seite - auch die jüngsten Unternehmens- und Branchennachrichten geben neuen Schwung.Mit einem Kursplus von 2,7 Prozent auf 33,10 Euro ist die Commerzbank heute der Top-Gewinner im DAX. Damit knüpft die Aktie an die zuletzt positive Entwicklung an und unterstreicht, dass Investoren dem Papier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär