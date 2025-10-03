Emmen - Der IT-Grosshändler Also reduziert per sofort seine Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder. Erst im März 2024 hatte das Unternehmen die Konzernleitung um fünf Personen aufgestockt. Mit dem grösseren Management wollte Also der starken internationalen Expansion und der zunehmenden Komplexität des Geschäfts Rechnung tragen, hiess es seinerzeit in einem Communiqué. Nun also die Rolle rückwärts. Die jetzige Verkleinerung begründete das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab