FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.10.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS TATE & LYLE TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 430 (650) PENCE - BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GREGGS PRICE TARGET TO 2640 (3060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS STRIX GROUP PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 5250 (5000) PENCE - 'BUY' - BOFA REINITIATES INTERTEK WITH 'BUY' - PRICE TARGET 5990 PENCE - CITIGROUP RAISES SCHRODERS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 435 (420) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 280 (290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 460 (800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5050 (5100) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 625 (600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTEGRAFIN TARGET TO 450 (425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 225 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES POLAR CAPITAL TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 600 (550) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TESCO PRICE TARGET TO 495 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2299 (2306) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BUNZL TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 2510 (2375) PENCE - GOLDMAN RAISES CERES POWER TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 190 (138) PENCE - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 510 (470) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DIPLOMA PLC TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 6000 (4500) PENCE - RBC RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 520 (505) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES POLAR CAPITAL PRICE TARGET TO 640 (560) PENCE - 'OUTPERFORM'
