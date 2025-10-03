EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kooperation

REPLOID Group AG: REPLOID Group AG beteiligt sich an der HEROSAN Healthcare GmbH - strategische Ausrichtung auf nachhaltige Tiernahrungsprodukte und Produktionen.



Wels, 03.10.2025

REPLOID Group AG gibt bekannt, dass sie sich an der HEROSAN Healthcare GmbH beteiligt und damit ihr Engagement in den wachstumsstarken Märkten für nachhaltige Tiernahrungsprodukte sowie Erzeugung ausbaut. Der Einstieg in das Unternehmen erfolgt über 2-Phasen. Im Jahr 2025 erwirbt die REPLOID Group AG mehr als 30% der Unternehmensanteile, um im Jahr 2026 über eine bereits notariell vereinbarte "step-up Option" auf 100% Unternehmensanteile erhöhen zu können.



HEROSAN verfolgt eine klare, auf Nachhaltigkeit, Verantwortung und gesunde Tierernährung ausgerichtete, europaweite Wachstumsstrategie. Mit einem breiten Produktangebot von Futtermischungen mit Hanf und Insektenprotein über funktionale Pilzkomponenten bis zu ausgewählten Fleischprodukten, positioniert sich HEROSAN als Anbieter eines qualitativ hochwertigen Premium- und Qualitätssortiments für Haustiere in Fachmärkten, im Lebensmitteleinzelhandel sowie E-Commerce.



Mit dem Einstieg bei HEROSAN erweitert die REPLOID Group AG ihr Beteiligungsportfolio strategisch um ein sehr stark wachstumsfähiges Unternehmen in einem zukunftsträchtigen Marktsegment. Ziel dieser Beteiligung und Zusammenarbeit ist es, HEROSAN in den nächsten Jahren zu einem der führenden Futtermittelproduzenten Europas zu positionieren.





