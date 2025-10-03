Zürich - Spineart, ein globaler Medtech-Innovator im Bereich fortschrittlicher Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie, gab eine Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 25 Millionen bekannt, die von seinen langjährigen Investoren Gimv und EGS Beteiligungen (EGSB) unterstützt wird. Diese neue Finanzierung wird die nächste Phase des profitablen Wachstums von Spineart vorantreiben. Sie ermöglicht es dem Unternehmen, seine Innovationspipeline voranzutreiben und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
