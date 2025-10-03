Zürich - Teylor, ein Anbieter digitaler KMU-Finanzierungen in Europa, hat sich eine neue Finanzierung in Höhe von 150 Millionen Euro von Fasanara Capital gesichert, einem Asset-Manager mit Fokus auf Fintech-bezogene strukturierte Kredite. Teylor will mit der Finanzierung das Factoring-Geschäft in sieben europäischen Ländern ausbauen. Dazu wird Fasanara Capital Teylors Factoring-Geschäft mit einem neuen paneuropäischen Finanzierungsvehikel refinanzieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
