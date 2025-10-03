Frankfurt am Main - Der Dax hat am Tag der Deutschen Einheit nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter wenig Dynamik gezeigt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.460 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, die Deutsche Bank und Daimler Truck. Die Aktien des Autobauers hatten in den vergangenen Tagen an Boden verloren und scheinen nun auf einen Erholungskurs einzulenken. Mit Verlusten mussten sich dagegen die Papiere von Zalando, der Deutschen Börse und von Bayer abfinden.



Am Nachmittag werden die Börsianer auf die eigentlich im Terminkalender stehende Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten verzichten müssen. Durch die Haushaltssperre sind die Statistikmeldungen in den USA zunächst aufgeschoben.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1736 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8521 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 3.863 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 105,82 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,51 US-Dollar, das waren 40 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur