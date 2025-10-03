Zürich - Das Schweizer Cleantech-Unternehmen FenX baut seine Mineralschaumtechnologie für die Gebäudedämmung weiter aus, nachdem es eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 8,2 Millionen CHF erhalten hat. Das Kapital wird dem Unternehmen helfen, die Produktion zu industrialisieren, Partnerschaften auszubauen und neue Anwendungen für seine Platten zu entwickeln. Das ETH-Spin-off FenX entwickelt einen Mineralschaum, der herkömmliche Mineralwolle und EPS-Platten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
