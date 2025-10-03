Berlin - Mitglieder des Sachverständigenrats Wirtschaft fordern die Bundesregierung auf, die Riester-Rente durch ein neues Modell der privaten Altersvorsorge zu ersetzen.



Alternativ zur geplanten Frühstart-Rente für Minderjährige, solle ein "neues förderfähiges Altersvorsorgedepot eingeführt werden", schreiben Ulrike Malmendier und Martin Werding in der FAZ. Bestehende Riester-Verträge sollten sich auf freiwilliger Basis friktionslos in das neue System überführen lassen.



"So kann Deutschland das Vertrauen in geförderte Vorsorge zurückgewinnen, breiten Bevölkerungsschichten Vermögensaufbau ermöglichen - und endlich eine echte Kapitalmarktkultur entwickeln", schreiben die Volkswirte, die dem wichtigsten wirtschaftspolitischen Beratungsgremium der Bundesregierung angehören.



Kern des Altersvorsorgedepots solle ein "einfach strukturiertes Standardprodukt" sein, wie man es auch in Schweden geschaffen habe. Das neue Modell soll sich nach Vorstellung der Wissenschaftler nahtlos an die Frühstart-Rente anschließen.



Die Riester-Rente sei zum "Synonym für niedrige Renditen, hohe Kosten und Bürokratie geworden." Nur 40 Prozent der Anspruchsberechtigten hätten überhaupt einen Vertrag, ein Viertel davon werde nicht mehr bedient. "Diese Zahlen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger kein Vertrauen in kapitalgedeckte Vorsorge mit staatlich gesetzten Rahmenbedingungen entwickelt haben."





© 2025 dts Nachrichtenagentur