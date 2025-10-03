Der Shutdown in den USA hat der Rally an der Wall Street auch am Freitag keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: KI-Aktien haussieren vor dem Wochenende erneut. Doch auch Amazon-Gründer Jeff Bezos äußerte sich jüngst kritisch gegenüber der schwindelerregenden Höhen, die die Kurse von KI-Unternehmen inzwischen erreicht haben.Die US-Märkte lassen sich vom Washingtoner Patt nicht bremsen. Im Freitags-Handel legen die großen Indizes kräftig zu - und schrieben Geschichte. Der Dow Jones kletterte um 0,8 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
