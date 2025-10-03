Merck-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,68 Prozent wie bereits am Mittwoch dieser Woche der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 120,85 Euro, das Tageshoch hat man mit 121,55 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat die Aktie 13,37 Prozent zugelegt und hat den Sprung ganz oben aufs Treppchen geschafft. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 6 x kaufen ...

