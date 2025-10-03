EQS-Ad-hoc: Austrian Anadi Bank AG / Schlagwort(e): Personalie
Sonja Heinzl wurde von der Anadi Bank als CEO abberufen. Interimistisch übernimmt Anadi-CFO Ferdinand Wenzl die Position des CEO. Zudem ernannte der Aufsichtsrat der Anadi Bank sein bisheriges Mitglied Andreas Senjak interimistisch zum Vorstand für das Kundengeschäft. Eine Suche nach einer Nachfolge im Vorstand wurde bereits eingeleitet.
