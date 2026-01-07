EQS-News: Austrian Anadi Bank AG
Per 06.01.2026 wurde eine Vereinbarung über einen Wechsel auf der Aktionärsebene getroffen: Neuer Eigentümer der Anadi Bank wird die Hypo-Bank Burgenland AG. Auf das laufende operative Geschäft der Anadi Bank hat dieser Wechsel keine Auswirkungen.
Das Closing der Transaktion wird nach Vorliegen von vereinbarten Bedingungen, darunter die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden, für Februar 2026 angestrebt.
