Halle (Saale) - Bei einem Auftritt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem Marktplatz von Halle (Saale) hat es am Freitagabend Buh-Rufe gegeben.
Der Kanzler war nach seiner Teilnahme an den Einheitsfeierlichkeiten in Saarbrücken noch nach Sachsen-Anhalt gekommen, um am sogenannten "Kerzensingen" teilzunehmen. "Ich habe gesagt: Ich möchte an diesem Tag auch noch in einer Stadt im Osten sein", sagte Merz - danach überwog dann eindeutig der Applaus.
Er wolle sich die Freude an der deutschen Einheit nicht nehmen lassen, so der Kanzler. Anschließend sang er zusammen mit einem Chor, mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) und mit mehreren Hundert Menschen auf dem Halleschen Marktplatz "We Shall Overcome".
© 2025 dts Nachrichtenagentur