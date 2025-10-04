Mainz - Fünf Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz liegt die CDU in der Wählergunst deutlich vor der regierenden SPD. Das berichtet die "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa.



Wäre demnach am kommenden Sonntag Landtagswahl, würde die CDU mit 27 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Im Vergleich zur Umfrage Ende März ist das ein Rückgang um einen Punkt. Die SPD kommt lediglich auf 22 Prozent und müsste voraussichtlich den Platz in der Staatskanzlei räumen.



Zweitstärkste Kraft wäre die AfD, die im Vergleich zur Umfrage vor einem knappen halben Jahr vier Punkte zulegt und aktuell 23 Prozent erreicht. Die mitregierenden Grünen bleiben stabil bei neun Prozent. Die mitregierende FDP würde mit vier Prozent nicht mehr in den Landtag einziehen.





