Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz setzt seinen konsequenten Kurs fort, die Preise als Erster für Produkte des täglichen Bedarfs zu senken und damit neue Tiefpreis-Standards im Schweizer Detailhandel zu setzen. Mit einer weiteren Preissenkungswelle, die ab sofort in allen Filialen gilt, werden die Preise für die Zubereitung eines beliebten Familienmenüs dauerhaft reduziert.Als schnelles und unkompliziertes Zmittag oder Znacht für die Familie sind Ketchup, Pommes Frites, Nuggets und Fischstäbchen bei Kindern äusserst beliebt. Das Menü ist zeitsparend und kommt deshalb häufig auf den Tisch. Nun senkt der Lebensmittelhändler bei diesen Produkten dauerhaft die Preise um bis zu 21%. Mit dem neuen Preis von CHF 1.59 für die MSC-Fischstäbchen (450g) bietet Lidl den tiefsten Preis für dieses Produkt seit dem Markteintritt vor über 16 Jahren in der Schweiz. Damit ist der Smart Discounter der erste Detailhändler auf dem Markt, der die Preise für diese Produkte reduziert und gleichzeitig die Familienhaushalte entlastet.Nicholas Pennanen, CEO bei Lidl Schweiz, betont: "Wir machen unseren Kundinnen und Kunden den Einkauf ihrer Lieblingsprodukte so einfach und günstig wie möglich. Mit der aktuellen Preissenkung für diese unverzichtbaren Lieblingsprodukte der Kinder kommen wir unserem Versprechen weiter nach. Damit unterstreichen wir unsere Führungsrolle im Preis-Leistungs-Segment und werden unsere Preissenkungsstrategie beibehalten, um das Schweizer Haushaltsbudget nachhaltig zu entlasten."Lidl Schweiz ist sich bewusst, dass ein ausgewogener Warenkorb wichtig ist. Die Preissenkungen sind daher breit angelegt und decken sowohl die unkomplizierten Familienfavoriten als auch die essenziellen Frischeprodukte ab, darunter die bereits gesenkten Preise bei Obst und Gemüse (https://corporate.lidl.ch/lidlcorporate_CH_de/newsroom/pressreleases/2025/lidl-schweiz-setzt-neue-tiefpreis-standards). Mit diesen Preisreduktionen vergünstigt der Lebensmittelhändler über verschiedene Warengruppen den gesamten Wocheneinkauf. Insgesamt hat der Detailhändler seit der Preisoffensive im August 2025 bereits über 300 Artikel im Preis reduziert.- Tomatenketchup 1kg: neu CHF 0.99 (-21%)- Pommes Frites 2.5kg: neu CHF 7.99 (-11%)- TK-Poulet-Nuggets 750g: neu CHF 6.99 (-12%)- MSC-Fischstäbchen 450g: neu CHF 1.59 (-15%)Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100935697