Siemens erweitert sein Angebot an Schnellladestationen und hat nun auf der Busworld in Brüssel die Produktfamilie Sicharge Flex vorgestellt. Das Besondere: UnterstuÌˆtzt wird nicht nur das bekannte CCS-Schnellladeverfahren, sondern auch der neue Megawatt-Ladestandard MCS. Die Sicharge Flex bietet dabei eine Leistung von bis zu 1,68 MW. Unter dem Namen Sicharge D hat Siemens bereits 2021 eine Schnellladestation vorgestellt, die eine Ladeleistung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
