Während der MSCI World nur geringe Ausschüttungen bietet, können Anleger mit diesen alternativen ETFs hohe Dividenden erhalten und dabei trotzdem in die Welt AG investieren. Oftmals denken Anleger, dass man bei einem Investment in ein Weltportfolio auf attraktive Ausschüttungen verzichten muss. Diese Meinung kommt oft daher, dass ein MSCI World und ein MSCI Emerging Markets (in einer 70/30 Gewichtung) bei der Dividendenrendite zwischen 1,5 und 2,0 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
