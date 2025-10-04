Die Aktie des Rüstungszulieferers RENK hat in den letzten Wochen eine spektakuläre Kursentwicklung hingelegt und ihren Wert massiv gesteigert. Der Augsburger Konzern profitiert unmittelbar vom globalen Aufrüstungstrend und vollen Auftragsbüchern. Doch die Rallye, die den Kurs weit über wichtige technische Marken getrieben hat, ruft nun Analysten auf den Plan. Sie warnen vor einer extrem überzogenen Bewertung, die die Aktie anfällig für eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de