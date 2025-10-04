Merck ISIN: DE0006599905 konnte im Wochenverlauf 13,37 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das "Wissenschafts- und Technologieunternehmen" aus Darmstadt der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie bei 120,85 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie im Tagesverlauf mit 121,55 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS